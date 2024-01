Congresso di Fratelli d’Italia a Olbia con Paolo Truzzu

Il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu di Fratelli d’Italia domenica 14 sarà a Olbia per partecipare al primo congresso provinciale del partito. “Fratelli d’Italia ha aperto una fase congressuale per eleggere i suoi dirigenti locali su tutto il territorio nazionale – si legge in una nota -. Domenica 14 gennaio sarà il turno della Gallura, ultimo appuntamento in Sardegna. Il cui Congresso è convocato presso l’Hotel For You in via Acquedotto Romano n. 9 a Olbia”.

Il programma del congresso

“Alle ore 10.00 partirà il dibattito con i saluti degli ospiti politici e istituzionali e si protrarrà fino alle ore 13.00. Saranno presenti i parlamentari e gli amministratori sardi di Fratelli d’Italia e si aprirà un confronto politico con tutti i sindaci galluresi, alla presenza del Candidato Presidente del Centro Destra Sardo per le prossime elezioni regionali, Paolo Truzzu. A seguire si aprirà il seggio elettorale per votare il nuovo coordinatore provinciale e i suoi dirigenti, i quali presenteranno la propria candidatura all’apertura delle votazioni. Il seggio chiuderà alle ore 17.00″.

Il cambio della guardia

Il coordinatore provinciale Gigi Carbini, alla guida del partito dalla sua nascita, lascerà il posto a un nuovo coordinatore. Che guiderà Fratelli d’Italia sul territorio gallurese per i prossimi appuntamenti elettorali. “Mi ritengo soddisfatto del lavoro svolto in questi anni dal gruppo degli attuali dirigenti galluresi – dichiara -. Il partito è cresciuto sul territorio e nuovi circoli territoriali nasceranno a breve nei vari Comuni. Siamo pronti ad affrontare con grande entusiasmo ed umiltà i prossimi appuntamenti elettorali. Che ci vedranno impegnati in primis per le elezioni regionali del 25 febbraio con il nostro candidato presidente della Regione Sardegna, Paolo Truzzu”.

