Le istruzioni per i passeggeri.

Sono state immediate le ripercussioni sui voli dovute alla decisione di messa in liquidazione di Air Italy. I voli da oggi, 11 febbraio, fino al 25 febbraio saranno operati, infatti, da altri vettori, pur rispettando date e orari già definiti. Dal 25 febbraio in poi, invece, i passeggeri che hanno già prenotato un volo saranno riprotetti o rimborsati integralmente.

Nello specifico, per tutti i voli previsti fino al 25 febbraio i passeggeri potranno viaggiare con il biglietto già in loro possesso senza alcuna modifica di data, orario o condizioni contrattuali, ma con un vettore differente. Clausola valida anche per i voli della mattina del 26 febbraio diretti verso i soli aeroporti di Malpensa, Male e Dakar. In alternativa i passeggeri potranno richiedere il rimborso integrale del biglietto scrivendo alla mail refunds@airitaly.com entro l’orario di partenza.

I passeggeri con biglietto di partenza entro il 25 e di rientro dopo il 25 febbraio avranno il viaggio di andata garantito regolarmente. Per il viaggio di ritorno, invece, sarà offerta loro una differente opzione sul primo volo disponibile di un altro vettore. I dettagli saranno forniti a partire dal 18 febbraio. In alternativa in viaggiatori potranno optare per la rinuncia alle tratte non fruite e il relativo rimborso.

I voli con andata e ritorno posteriori al 25 febbraio, infine, saranno integralmente rimborsati se acquistati tramite il sito web, il contact center e le biglietterie di Air Italy. Gli acquirenti di biglietti acquistati tramite agenzie di viaggio, invece, dovranno rivolgersi alle stesse che proporranno delle alternative.

(Visited 134 times, 138 visits today)