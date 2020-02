Lo spreco d’acqua a La Maddalena.

Continua lo spreco di acqua a La Maddalena dovuto o a delle perdite o a dei lavori di manutenzione sulla rete idrica isolana. L’ultima è quella relativi ai lavori nei pressi del ponte che conduce a Caprera, nel quale sono state aperte le valvole di alcuni tubi, con lo scopo di diminuire la pressione dell’acqua e permettere di conseguenza di eseguire i lavori di manutenzione.

Non sono mancate le lamentele, dovuto ad un tale spreco di acqua. C’è chi lo ritiene uno scempio e chi ironizza sul fatto che poi questo spreco venga addebitato in bolletta ai consumatori. Ma questo è solo l’ultimo episodio di una lunga serie. Infatti negli ultimi mesi si sono verificati numerosi episodi di perdite al sistema idrico maddalenino, senza che questi possano essere stati ripristinati e risolti. Gli ultimi della serie quelli che hanno interessato la zona di Spalmatore e la zona centrale in via Regina Margherita.

