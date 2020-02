I lavori nel palazzaccio di Olbia.

Entrano nel vivo i lavori nel Palazzaccio. Il complesso edilizio più alto di Olbia avrà un nuovo look. Il montaggio dei ponteggi su una delle torri è stato quasi ultimato. Come sarà il Palazzaccio una volta ultimati i lavori? Le torri avranno un aspetto moderno e futuristico, ben lontano dal famoso nomignolo dato dagli olbiesi.

Le prime subire un processo di restyling saranno le torri più alte. La riqualificazione del palazzaccio darà una nuova immagine al centro storico e al waterfront di Olbia. Nel complesso edilizio risiede anche l’hotel de Plam che sarà ristrutturato sia internamente che esternamente.

Anche i cortili interni cambieranno immagine, dove verrà creata una piazza con panchine, aree per bambini e parcheggi sotterranei. L’intervento più urgente è quello inerente la rimozione delle mattonelle che negli anni sono diventate pericolose per i passanti. per questo motivo erano state emesse tre ordinanze comunali.

I colori richiameranno quelli originali, mentre il materiale utilizzato della facciata sarà diverso. Le vecchie mattonelle e le ringhiere non ci saranno più, sostituite da pannelli termici bianchi e grigi.

