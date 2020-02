L’incidente vicino al cimitero di Olbia.

Un tamponamento tra un furgoncino ed un’auto, questa mattina, verso le 12, in prossimità della rotonda del vecchio cimitero, ha mandato in tilt la circolazione a Olbia.

Fortunatamente gli occupanti dei mezzi non hanno riportato particolari ferite, ma il tempo di intervenire per i rilievi e di spostare i veicoli hanno, comunque, creato disagi al traffico per un’ora.

