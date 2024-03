A Olbia il testdrive delle prime bici inclusive

Il testdrive delle bici inclusive a Olbia.

Nel parco Fausto Noce di Olbia, sabato 6 aprile, si svolgerà l’evento chiamato “In Mezzo al parco”. A partire dalle 16, le associazioni, gli enti e i professionisti coinvolti nel progetto Mezzo, supportato dalla Fondazione Con il Sud, saranno pronti ad accogliere i cittadini. L’obiettivo principale dell’iniziativa è sensibilizzare sul tema della mobilità sostenibile e inclusiva, offrendo un’opportunità speciale per provare i mezzi acquistati che costituiranno il primo parco-bici della velostazione, la quale sarà installata in città nei mesi a venire.

Il programma inserito nella settimana per l’autismo.

Inserito nel programma della settimana per l’autismo, che si terrà dal 2 all’8 aprile, è organizzata da SensibilMente Odv. Questo evento rappresenta la prima occasione pubblica per i protagonisti di Mezzo (1/2). Soggetti pubblici, tra cui il Comune di Olbia e l’Università degli Studi di Sassari, insieme a realtà specializzate del settore privato, stanno attuando un percorso strategico per promuovere nuovi servizi di trasporto sostenibili e inclusivi per le strade della città. La principale infrastruttura in fase di sviluppo è una velostazione che sarà installata nei prossimi mesi negli spazi della stazione ferroviaria Olbia Terranova, a disposizione dei cittadini di Olbia.

Nell’ultimo periodo, Mezzo ha proceduto con l’acquisto delle prime cargobike e biciclette inclusive, già mostrate sui canali social ma che saranno esposte a tutti durante l’evento del 6 aprile. “In Mezzo al parco” è stato ideato appositamente per avvicinare la popolazione alle iniziative di mobilità. A partire dalle 16, nell’area verde del parco Fausto Noce, facilmente accessibile dall’ingresso 4 sul lato della Croce Bianca, tutti sono invitati a provare gratuitamente i mezzi ciclabili. E a discutere con i protagonisti di Mezzo sulle soluzioni pensate per migliorare gli spostamenti in città e cambiare le proprie abitudini di mobilità.

