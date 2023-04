Olbia dice addio al portuale Tore Coscedda, aveva 73 anni

Addio a Tore Coscedda.

Lutto a Olbia per la scomparsa, a causa di una malattia, di Salvatore Deiana: aveva 73 anni. Una notizia che ha portato un forte dispiacere in città, dove il pensionato era molto conosciuto. Salvatore, noto come Tore Coscedda, lascia una moglie, due figlie e tre nipoti.

Chi era Salvatore Deiana.

Tore ha lavorato per anni presso la compagnia portuale “Filippo Corridoni”, in qualità di socio, sita nella zona industriale di Olbia. Il 73enne sarà sempre ricordato come un lavoratore, secondo i suoi tanti conoscenti ed ex colleghi. A dargli l’ultimo saluto, infatti, ci sono i soci e dipendenti della compagnia, i quali hanno partecipato al dolore della famiglia.

