Il trasferimento della base canadair.

La Coalizione Civica e Democratica ed il Partito Democratico di Olbia all’attacco sul presunto trasferimento dei canadair ad Alghero.

Da quello che risulta, infatti, il servizio antincendio gestito con i famosi aerei, da sempre di stanza ad Olbia, è in corso di trasferimento all’aeroporto di Alghero.

“Riteniamo che questo provvedimento sia sbagliato sotto ogni punto di vista da cui si analizzi – dice Rino Piccinnu, capogruppo della Coalizione Civica e Democratica ed esponente del Pd olbiese -. La lotta agli incendi, in questi anni, soprattutto in Gallura, ha dato esiti eccellenti, soprattutto per la tempestività con la quale i Canadair sono intervenuti e la base degli aeromobili ad Olbia ha dato impulso, anche con l’indotto, all’economia della nostra città”.

Come? “Molti uomini degli equipaggi abitano regolarmente ad Olbia ed anche questo ha influito nella tempestività dell’intervento”. Un pericolo da evitare, quindi. “Per tutti questi motivi invitiamo il sindaco a farsi promotore di un incontro immediato con la direzione dell’aeroporto per evitare questa nuova catastrofe per la nostra città – afferma Piccinnu -. Sarebbe inutile far arrivare milioni di persone ad Olbia, ma non essere in grado di difenderla dalla annosa piaga degli incendi, che in altri tempi ha portato ad Olbia e in Gallura morti e distruzione”.

