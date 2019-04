Le operazioni di disinfestazione a La Maddalena.

La stagione estiva è alle porte e le giornate calde e soleggiate ingolosiscono i cittadini di La Maddalena e primi turisti con la voglia di andare in spiaggia per un primo bagno o semplicemente per prendere un po’ di sole.

Per questo motivo il sindaco Luca Montella ha disposto la disinfestazione da zecche ed altri insetti nei pressi nelle spiagge maggiormente frequentate sull’isola madre e sull’isola di Caprera.

Perciò, onde evitare problemi riguardanti la salute pubblica, è stata disposta la chiusura per 24 ore delle spiagge interessate dalla disinfestazione e il divieto di accesso, transito e stazionamento a partire dalle 6:30 del mattino. Gli interventi di disinfestazione inizieranno lunedì 6 maggio e termineranno giovedì 9 maggio.

