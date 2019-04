Appuntamento per l’11 maggio.



Decisa a bissare il successo della edizione del 2018, la ASD Sardinia Smeralda Trail propone per l’11 maggio prossimo a Golfo Aranci, nel promontorio di Capo Figari, la seconda edizione della Leggenda di Marconi. L’evento così denominato in omaggio e ricordo degli esperimenti dello scienziato Marconi proprio su quella vetta e culminati nella prima trasmissione a onde corte con Rocca di Papa, è patrocinato dal Comune di Golfo Aranci, con la collaborazione del CNSAS nonché di moltissime associazioni di volontariato presenti sul territorio.

Il programma prevede due gare di Trail running, che si svolgeranno su un circuito diviso in 2 percorsi: un Trail di 34 Km / 1000 mt D+ circa e uno Short Trail di 17 km / 650 D+ circa. Si ricorda che questa disciplina sportiva, che vanta un numero sempre crescente di atleti appassionati, viene praticata a contatto con la natura, in percorsi talvolta accidentati, con salite spesso importanti nelle quali la corsa si alterna alla camminata con o senza bastoncini, dove la difficoltà tecnica e la fatica è compensata dal contatto con scenari naturali fiabeschi e variegati, a Golfo Aranci si rivela particolarmente calzante grazie al connubio mare montagna: luoghi selvaggi con salite dalle pendenze importanti e sullo sfondo un mare dai colori mozzafiato.

Quest’anno testimonial d’eccezione è Filippo Tortu, primatista italiano dei 100 metri piani, che ha voluto, con un video dedicato, omaggiare la manifestazione e la sua terra d’origine. Il programma prevede inoltre una camminata ludico motoria denominata “Sulle orme di Marconi”, non competitiva, da percorrere a passo libero o nell’ambito della disciplina del Nordic Walking di 11,2 km / 450 D+ circa.

La Sardinia Smeralda Trail ha tra i suoi obiettivi anche la promozione del Nordic Walking, a tale scopo ha istituito un’apposita sezione finalizzata a far conoscere questa disciplina sportiva, organizzando lezioni con istruttori qualificati e allenamenti a cadenza almeno settimanale. Il Nordic Walking è un’attività sportiva in forte ascesa perché può essere praticato da tutti e può costituire una tecnica di supporto allo stesso trail running. La partenza delle gare e della camminata è prevista dal lungomare “La Dolcevita” di Golfo Aranci la mattina dell’11, come da programma, dalle ore 9 e seguenti.

A fine gara, per gli iscritti si terrà un “pasta party” e a seguire la premiazione degli atleti che abbiano partecipato alle competizioni; l’evento, in coerenza con le finalità associative, non ha scopo di lucro e, oltre ad essere sportivo e ricreativo, ha una finalità benefica infatti parte del ricavato verrà devoluto alla Onlus Team for Children che si occupa dell’assistenza psicologica e finanziaria dei bambini del reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale di Padova.

La Sardinia Smeralda Trail ha a cuore il rispetto dell’ambiente, pertanto, oltre ad aderire alla campagna “io non getto i miei rifiuti” assicura che, come sempre, una volta ultimate le attività, le fettucce di segnalazione dei percorsi verranno tempestivamente e accuratamente rimosse e chiede a tutti coloro che frequentano i luoghi, di non rimuovere, fino alla data dell’11 maggio, qualunque segnalazione incontrata nel percorso, essenziale per la sicurezza degli atleti.

