Il nuovo Anno Accademico a Olbia.

Il Polo universitario di Olbia si prepara all’avvio delle attività del prossimo Anno Accademico, 2021/2022, per il corso di laurea triennale in “Economia e management del turismo”, per il corso di laurea magistrale in “Economia aziendale – curriculum Tourism management” e per il corso di laurea internazionale in inglese in “Innovation management for sustainable tourism”.

La scadenza per potersi immatricolare in Economia e management del turismo è fissata al 15 ottobre 2021 e la procedura si effettua sul portale dell’Università di Sassari previa registrazione. Il primo Test d’ingresso si svolgerà il giorno 17 settembre 2021 a distanza, attraverso la piattaforma Google Meet. Due ulteriori date saranno previste nei mesi di ottobre e novembre.

Sono esentati dall’obbligo di sostenere il test gli studenti che hanno conseguito al diploma una votazione maggiore o uguale a 95/100. Questi studenti, che dovranno comunque iscriversi al Test, verranno convocati per svolgere un colloquio con il Direttore del Dipartimento. Sono, inoltre, esentati gli studenti che, effettuando un passaggio da altro corso di laurea, un trasferimento da altro Ateneo oppure un’abbreviazione di corso, ottengano almeno il riconoscimento di un esame, previa comunicazione, tramite e-mail, almeno una settimana prima del test. La procedura di Immatricolazione può essere fatta anche prima di sostenere il test il cui esito non preclude tale possibilità essendo il corso di studio ad accesso libero.

Le attività didattiche, sia per le matricole che per gli studenti del secondo e terzo anno, avranno inizio lunedì 11 ottobre 2021 alle ore 14 con la prima lezione di Economia aziendale, tenuta dalla professoressa Lucia Giovanelli e, a seguire alle 16, sarà il professor Gerardo Marletto ad iniziare il corso di Principi di economia.

Ulteriore appuntamento per gli studenti che intendono immatricolarsi al corso di laurea in Economia e management del turismo è lo svolgimento del test d’ingresso di Lingua Inglese che si terrà il primo ottobre 2021 alle ore 9.30 a distanza, seguendo modalità che verranno rese note a breve. L’iscrizione al test di Lingua Inglese sarà possibile sino al 28 settembre 2021 attraverso la compilazione di un form disponibile sul sito del Polo universitario di Olbia. Per maggiori informazioni, anche per il riconoscimento di eventuali certificazioni internazionali, è possibile rivolgersi alla Segreteria didattica. Il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali ha organizzato, per quanti fossero ancora indecisi, per il 9 settembre 2021 alle ore 15 e 30 la presentazione dell’Offerta formativa triennale. La presentazione si terrà attraverso la piattaforma Zoom.

Diverse sono le scadenze per chi decide di iscriversi ai corsi di laurea magistrale in “Economia aziendale – curriculum Tourism management” o in “Innovation management for sustainable tourism”. L’immatricolazione a questi corsi di studio sarà possibile effettuarla, sempre sul sito dell’Università di Sassari, solo dopo aver sostenuto e superato il colloquio di verifica della personale preparazione che si svolgerà il prossimo 9 settembre 2021 alle ore 10 per coloro che intendono iscriversi in Innovation management for sustainable tourism e il 16 settembre 2021 alle ore 10 per coloro che intendono iscriversi in Economia aziendale. L’iscrizione al colloquio si effettua sul Self Studenti del portale dell’Ateneo di Sassari. Le lezioni dei corsi di laurea magistrale inizieranno il 27 settembre 2021 (il calendario sarà disponibile a breve sul sito del Polo universitario).

Il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali ha organizzato, per quanti fossero ancora indecisi, per il 10 settembre 2021 alle ore 11.30 la presentazione, attraverso la piattaforma Zoom, dei corsi di laurea Magistrali.

Per accedere alle strutture universitarie e per partecipare alle attività didattiche in presenza sarà necessario esibire il Green pass. Salvo diverse disposizioni delle autorità accademiche in relazione all’andamento della situazione sanitaria, per l’anno accademico 2021/2022 le attività didattiche e curriculari saranno svolte prioritariamente in presenza.



Per maggiori informazioni su tutto ciò che riguarda l’offerta formativa attiva presso il Polo universitario di Olbia è possibile contattare la Segreteria didattica via mail all’indirizzo uniolbia@uniss.it oppure al numero 0789 642184.

