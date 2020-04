Il regalo della fidanzata di Andrea Bellu.

La tragedia nemmeno due mesi fa. Un vuoto incolmabile ha lasciato Andrea Bellu, 38 anni di Olbia, in tutti quelli che lo conoscevano e con cui aveva condiviso la vita e le passioni. Andrea è morto nel tragico incidente di via Aldo Moro, la sera del 24 febbraio. Sbalzato dalla moto sulla quale si trovava insieme ad un amico.

Un volo fatale, terminato contro il muretto a bordo strada e sul quale la procura sta completando gli accertamenti, per verificare eventuali responsabilità. Un dolore ancora vivissimo per tutti e per la fidanzata di Andrea, Viola Maciocco, che ha deciso di ricordarlo donando decine di uova di Pasqua ai bambini più bisognosi.

A raccogliere la donazione Antonio Dessì, che in questi giorni ha condotto una vera maratona di solidarietà per aiutare tutti quelli messi in difficoltà dalla crisi del coronavirus. Antonio ha consegnato le uova ai bambini di Olbia nel ricordo di Andrea.

