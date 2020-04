L’iniziativa di alcuni ristoratori di Olbia.

Una bella sorpresa per chi in questi giorni ha ordinato del sushi a domicilio. Insieme all’ordinazione, i clienti hanno trovato delle mascherine in omaggio. Un regalo semplice, ma prezioso e sicuramente gradito visto il periodo.

Alcuni scrivono qualche riga da lasciare insieme alle mascherine, altri no. Sicuramente, però, l’intento è lo stesso: ringraziare di essere stati scelti, perché continuare a lavorare in questo periodo non è così scontato.

Alcuni ristoratori hanno quindi deciso di regalare le mascherine che i clienti hanno trovato insieme all’ordinazione. Un’iniziativa che è stata apprezzata da chi sentiva una mancanza incredibile di sushi e non solo.

