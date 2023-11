Bestemmie, svastiche e peni nella piazza di zona Bandinu: “Una vergogna”

Il degrado della piazza di zona Bandinu a Olbia devastata dai vandali.

Piazza Martino Cossu è una delle pochissime piazze di Zona Bandinu. Purtroppo però quei pochi luoghi presenti in una delle tante periferie di Olbia (carenti di spazi di aggregazione) vengono presi di mira dai vandali.

Diversi giovani hanno imbrattato con la vernice il muretto e riempiendolo di bestemmie, disegni volgari e simboli nazisti. La segnalazione è arrivata da una lettrice, indignata per come vengono ridotti gli spazi pubblici della città. “Mi chiedo perché? – dicono i residenti -. Dove sono le autorità competenti? Perché non ci sono controlli? Regna il degrado. Ho chiamato più volte la polizia locale, ma mai le ho viste in giro”.

Inoltre, piazza Martino Cossu diventa spesso ricettacolo di rifiuti e schiamazzi da parte di giovanissimi. “Una situazione fuori controllo”, si lamentano i residenti di Zona Bandinu, uno dei quartieri più popolati di Olbia.

