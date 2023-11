Le ultime offerte di lavoro a Olbia e in Gallura nel mese di novembre

Gli annunci di lavoro a Olbia e dintorni.

Anche se ormai la stagione estiva è passata, è ancora possibile rimettersi in gioco e trovare lavoro. Fortunatamente nei centri più grandi della Gallura, come Olbia, si trovano diverse offerte di lavoro, pubblicate sul sito Sardegna lavoro.

Cliccando sul link è possibile accedere agli annunci più recenti per trovare un’occupazione. Tra le ultime offerte di lavoro pubblicate, la maggior parte delle offerte sono concentrate nelle zone di Olbia e Arzachena. Ecco gli ultimi annunci:

“Impresa di costruzioni di edifici residenziali e non residenziali cerca tre muratori qualificati, automuniti, con capacità di manovrare i macchinari edili, conoscenza delle tecniche costruttive, capacità di lettura del disegno tecnico edile e capacità di verificare la conformità del lavoro svolto”. Il profilo ricercato ha almeno due anni di esperienza specifica come operai specializzati addetti alle costruzioni e al mantenimento di strutture edili e cerca un contratto di lavoro a tempo indeterminato e full time. La sede di lavoro è a Olbia.

”Impresa edile con sede a Castelsardo cerca un manovale edile da destinare ad un cantiere localizzato a Palau. La figura sarà impegnata nelle attività tipiche del ruolo, a supporto della squadra operativa ed in affiancamento alle professionalità già impegnate; dovrà essere in grado di eseguire le operazioni necessarie per assicurare una realizzazione ottimale degli interventi. Il contratto iniziale avrà durata di un mese ed è prevista la possibilità di successive proroghe”.

Impresa di pulizia di Olbia cerca 5 lavoratori con minima esperienza. ”Le risorse si occuperanno della pulizia di uffici, esercizi commerciali in genere, alberghi, enti pubblici etc. con orari variabili a seconda della sede di destinazione“.

