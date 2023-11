A Tempio si allunga il ponte di Ognissanti, scuole chiuse fino al 6 novembre

Le scuole a Tempio riaprono lunedì.

A Tempio si è deciso di allungare il ponte di Ognissanti per le scuole. I ragazzi torneranno in classe lunedì 6 novembre, un ponte lungo che gli studenti possono godere prima delle tanto attese vacanze natalizie.

Il ponte di Ognissanti è stato deciso per tutti gli istituti tempiesi, da quelle dell’infanzia alle superiori, con la sospensione dei servizi di segreteria. Intanto nei due licei cittadini, “De André” e “Dettori”, nei giorni di chiusura, si terranno le periodiche operazioni di disinfestazione.

Dunque le scuole della città sono anche di sabato, a causa della settimana corta che concentra in cinque giorni l’intero monte orario settimanale. La chiusura del 3 novembre, non prevista dai calendari nazionale e regionale, fa parte di una scelta che è stata intrapresa dai consigli d’istituto, che possono disporre di due giorni all’anno in cui sospendere l’attività didattica.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui