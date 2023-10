Ancora vandali nel lungomare di Olbia.

Mentre avanzano i lavori per completare il lungomare di Olbia entro aprile, la prima parte del bellissimo progetto di restyling del waterfront continua a subire danneggiamenti. I vandali sono tornati a imbrattare con la vernice e pennarelli l’area dietro il monumento dei caduti in piazza Crispi.

La rotonda sul mare è stata pasticciata con una bomboletta di vernice, che ha deturpato metà della struttura in cemento. L’opera è costata quasi 9 milioni di euro e parte dei lavori sono ancora in corso nell’Ansa sud di Olbia. Purtroppo nell’area non sono presenti telecamere e gli episodi di vandalismo sono all’ordine del giorno da parte di incivili.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui