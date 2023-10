Il Comune di San Teodoro porta i The Kolors in piazza Gallura

Il tormentone dell’estate 2023 arriva a San Teodoro, i The Kolors portano la loro Italodisco in piazza Gallura. “Un tour sold out, piazze gremite per la band napoletana fresca vincitrice del “power hits estate” – annunciano dal Comune -. Quasi 80 milioni di streaming audio per il brano che in Italia ha vinto il doppio disco di platino”. L’appuntamento è per venerdì 13 ottobre.

“The Kolors arrivano per una tappa completamente gratuita – precisano -, fortemente voluta dall’amministrazione pronta a replicare il successo dei live ottobrini dello scorso anno”. A San Teodoro li aspettano per fare festa. “I cugini Stash e Alex Fiordispino, voce e batteria, con Dario Iaculli al basso vi faranno saltare e ballare con i loro grandi successi. San Teodoro vi aspetta!”.

Grande successo ad agosto per la loro esibizione a La Maddalena. Successo a settembre per il live a Usini. Per il mese di ottobre è San Teodoro a poter offrire lo spettacolo gratuito in piazza. I The Kolors nei giorni scorsi hanno suonato su un battello a Milano e su un bus scoperto a Bologna e ora li aspetta il caldo autunno gallurese.

