Il modellino di Cabu Abbas a Olbia.

I vandali arrivano anche a Cabu Abbas e si accaniscono sulla miniatura della chiesetta in granito realizzata da Ottavio Derosas. Proprio come era accaduto al modellino della basilica di San Simplicio, alcuni incivili hanno distrutto il campanile.

Distrutta l’opera di Ottavio Derosas.

L’opera era stata realizzata da Ottavio Derosas, scomparso solo qualche giorno fa a 81 anni, per la quale e al pari delle altre aveva dedicato corpo e anima per costruirla. Il gesto ha scatenato non poche polemiche proprio per la recente dipartita del suo autore, reputandolo un grave sfregio alla sua memoria.

(Visited 270 times, 270 visits today)