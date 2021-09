I primi risultati per gli atleti di Oschiri.

Nata qualche mese fa, l’Accademia Gherradores Jiu Jitsu ad Oschiri, si porta a casa già i primi risultati.

Il tutto nasce qualche anno fa, quando l’ attuale istruttore nonché fondatore Pietro Fresu, si trasferisce a Milano dopo essersi arruolato nei Vigili del Fuoco. È proprio nel corso degli anni nel capoluogo lombardo che Fresu ha iniziato a praticare la disciplina che è un misto tra la lotta libera e il judo. Dopo qualche anno come allievo in centri lombardi, si cimenta in gare a livello nazionale, diventando cintura viola e di conseguenza istruttore. Pietro Fresu torna in Sardegna ad Oschiri e crea un gruppo di allenamento con l’ intento di far conoscere la disciplina.

Dopo vari stop a causa della pandemia, l’Accademia Gherradores Jiu Jitsu partecipa per la prima volta alla spedizione agonistica per il “Sardinia Opern Brazilan Jiu Jitsu” che si è tenuto il 12 settembre a Cagliari. I Gherradores oschiresi portano a casa ben 4 medaglie: due, un oro e un argento nella categoria Pesi massimi, per Atzori e Pintadu, una di bronzo nella categoria Pesi piuma leggeri per Langiu e una d’argento nella categoria Pesi piuma per Bonino.

