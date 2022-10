Vandali in azione sul lungomare di Olbia.

Vandali in azione sul lungomare di Olbia. Il tratto interessato dai lavori di pulizia appena 2 giorni fa è stato nuovamente imbrattato dai soliti maleducati.

Lo scorso giugno, sempre nel lungomare, alcuni balordi avevano imbrattato con la vernice gli arredi e poi staccato le luci della passerella in legno. Episodi che stanno diventando sempre più frequenti nel lungomare di via Redipuglia e rischiano di riportare il degrado sul luogo. Lo scorso anno, per scongiurare gli attacchi vandalici da parte di giovanissimi, il Comune aveva dato incarico a una guardia giurata, di sorvegliare durante le ore serali. A un anno di distanza l’area è tornata ad essere abbandonata, con l’aumento esponenziale di episodi di inciviltà.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui