Il sindaco di Olbia fa visita alla centenaria Cora Casula

La visita del sindaco di Olbia alla centenaria Cora Casula.

Il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, nelle scorse ore ha fatto visita alla centenaria Cora Casula, in occasione del suo importante traguardo. La donna, nata a Tempio Pausania il 21 aprile 1926 da madre tempiese e padre olbiese della zona di Rudalza, è cresciuta a Santa Teresa Gallura, dove ha trascorso gli anni dell’infanzia e della giovinezza prima di costruire il proprio percorso di vita familiare.

Nel corso della visita istituzionale, alla quale ha preso parte il primo cittadino olbiese, sono stati ripercorsi alcuni momenti significativi della sua storia personale. Cora Casula ha dedicato gran parte della sua vita alla gestione della casa e alla crescita dei figli, ruolo che ha mantenuto per decenni con continuità. Chi la conosce la descrive come una persona dal carattere deciso e determinato, abituata a gestire la quotidianità familiare con grande energia.

La sua vita è stata segnata anche da numerosi spostamenti legati al lavoro del marito, Giovannino Pintus, agente di polizia che ha prestato servizio a Olbia. La famiglia ha vissuto periodi anche fuori dalla Sardegna, in particolare a Genova, oltre che a Macomer e nuovamente a Olbia, seguendo i trasferimenti professionali dell’uomo. Cora Casula è stata anche una grande appassionata di viaggi, attività che ha portato avanti per motivi turistici per molti anni, anche dopo essere rimasta vedova. Ha continuato a viaggiare fino a circa 85 anni, mantenendo nel tempo una forte autonomia e interesse per la scoperta di nuovi luoghi.

La famiglia è composta da 3 figli, 2 donne e un uomo, con una delle figlie che è venuta a mancare durante il periodo della pandemia da Covid. Accanto a loro ci sono 5 nipoti, 7 bisnipoti e un trisnipote, che rappresentano oggi la continuità della sua discendenza familiare. La visita del sindaco si è svolta in un clima di familiarità e rispetto, con la presenza dei parenti che hanno voluto condividere questo momento dedicato alla memoria e alla lunga storia di vita della centenaria.

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