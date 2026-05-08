Lutto nel calcio maddalenino: addio al dirigente Giorgio Terrazzoni

Addio a Giorgio Terrazzoni.

La Maddalena e il mondo del calcio dilettantistico sardo si stringono in un commosso abbraccio per la scomparsa di Giorgio Terrazzoni, figura iconica e colonna portante dell’ASD Ilvamaddalena 1903. Per decenni non è stato solo un dirigente, ma un vero e proprio punto di riferimento per il club biancoceleste, attualmente impegnato nel campionato di Serie D. La sua dedizione alla causa dell’Ilva ha attraversato diverse epoche del calcio locale, lasciando un’impronta indelebile per competenza e umanità.

Il cordoglio della società

L’Asd Ilvamaddalena 1903 ha voluto rendere omaggio al suo storico collaboratore con una nota ufficiale carica di emozione, unendosi al profondo dolore di familiari e parenti per la perdita di quello che è stato definito un “dirigente stimatissimo”.

Il ricordo di chi lo ha conosciuto.

La notizia della sua scomparsa ha scatenato un’ondata di messaggi di affetto da parte di ex colleghi e amici che con lui hanno condiviso domeniche di passione sportiva e sfide sul campo. ”Persona speciale, abbiamo condiviso tanti anni insieme nell’Ilva. Condoglianze ai familiari,“ ricorda con commozione un amico di lunga data.

Il ritratto che emerge dalle testimonianze è quello di un uomo d’altri tempi, capace di gestire le pressioni del ruolo dirigenziale con un’eleganza rara: ”Persona meravigliosa, un grande dirigente”, commenta un altro conoscente, sintetizzando il pensiero di un’intera isola. Con la scomparsa di Giorgio Terrazzoni, l’Ilvamaddalena perde un pezzo della sua storia ultracentenaria, ma il suo esempio resterà tra i gradoni dello stadio e nel cuore di chiunque abbia vestito o sostenuto i colori biancocelesti.

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