Monti punta sul turismo, presentato il calendario eventi 2026

Il calendario eventi a Monti.

Monti rilancia la propria vocazione culturale e turistica con un calendario eventi 2026 costruito attorno a tradizione, enogastronomia e spettacolo. Il programma annuale, inserito nel circuito regionale “Salude e Trigu” e presentato nella sede della Camera di Commercio di Sassari, nasce da una collaborazione ampia tra amministrazione comunale, associazioni storiche e operatori del territorio. Non un semplice cartellone di appuntamenti, ma una strategia di promozione territoriale che punta a trasformare il patrimonio identitario del paese in un motore di sviluppo economico e turistico per tutta la Gallura.

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A rendere possibile il progetto è stata una rete di realtà locali composta da Pro Loco di Monti, Gruppo Folk San Paolo, Confraternita San Gavino Martire, Associazione Sos Misureris, Strada del Vermentino di Gallura Docg e Sardegna Lirica, con il supporto di Coro Sos Balaros, Coro Terra Galana, Banda Musicale San Gavino Martire e Associazione Erenzia. Nel corso della presentazione, Gavino Sanna, presidente della “Strada del Vermentino Docg” e promotore del progetto, ha sottolineato il valore della sinergia tra le diverse anime del territorio: “Abbiamo lavorato per trasformare singole eccellenze in un sistema integrato. Monti possiede un patrimonio immateriale immenso: dai riti della Settimana Santa alla sapienza enologica del Vermentino. Mettere a sistema queste energie significa passare dalla logica della festa di paese a quella di destinazione turistica”.

L’obiettivo, ha spiegato, è quello di costruire un’identità forte e riconoscibile capace di attrarre visitatori anche dall’estero, generando ricadute concrete per aziende, artigiani e operatori locali. Il calendario accompagnerà residenti e turisti lungo tutto l’arco dell’anno. La primavera sarà dedicata ai riti della Settimana Santa e alle tradizioni musicali con “Cantos e Sonos de sa Terra Nostra“. L’estate vedrà invece il ritorno del Festival Folk Internazionale “Ballos de Triulas“, giunto alla 31ª edizione, insieme al Concerto Lirico Sinfonico di Sardegna Lirica.

Ampio spazio anche alle produzioni tipiche e all’artigianato con “Monti Produce“, “Artigiani di Sardegna” e le storiche Fiere del Miele e del Miele Amaro, appuntamenti ormai consolidati nel panorama regionale. Settembre sarà dedicato all’Antica Vendemmia, mentre ottobre proietterà il paese nel circuito internazionale delle Strade del Vino, rafforzando il ruolo di Monti come punto di riferimento dell’enoturismo legato al Vermentino di Gallura. Il programma si concluderà nel periodo natalizio con “Sa Festa de su Piritzolu Montinu” e con il decennale del concerto “Natale Insieme”, simbolo della coesione della comunità locale.

Grazie anche al sostegno di “Salude e Trigu“, Monti si conferma così un modello organizzativo per la programmazione culturale in Sardegna: una realtà capace di pianificare con largo anticipo, promuovere pacchetti turistici integrati e valorizzare il lavoro del volontariato locale senza perdere il legame con le proprie radici.

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