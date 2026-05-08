Cambia look la palestra della scuola media di Arzachena

Rinnovata la palestra della scuola media di Arzachena.

Nuova pavimentazione per la palestra della scuola media di Arzachena. L’amministrazione comunale, attraverso una costante opera di riqualificazione degli impianti sportivi, persegue l’obiettivo di garantire il diritto allo sport per cittadini di ogni fascia d’età, dai giovani impegnati nei percorsi scolastici agli adulti che frequentano le associazioni del territorio.

I lavori.

L’intervento più recente ha interessato la palestra della scuola secondaria di primo grado, un progetto portato a termine grazie alla proficua collaborazione tra il Comune e l’associazione Gemini Pallavolo. Il cuore dell’intervento ha riguardato il completo rifacimento della superficie di gioco. La vecchia pavimentazione è stata rimossa per far posto a una copertura di ultima generazione, selezionata per rispondere ai più elevati standard prestazionali. La nuova struttura è stata inoltre sottoposta a specifici trattamenti tecnici antiscivolo e antiriflesso

Parallelamente ai lavori sulla superficie, si è proceduto al rinnovo integrale dell’impianto di illuminazione. I nuovi punti luce, ora dotati di certificazioni di conformità aggiornate, assicurano una diffusione luminosa omogenea e un significativo risparmio energetico, migliorando sensibilmente la fruibilità dell’ambiente nelle ore pomeridiane e serali.

I contributi comunali.

L’intero piano di ammodernamento è stato reso possibile dall’erogazione di contributi comunali, una scelta finanziaria che conferma la volontà politica di investire nel patrimonio sociale e sportivo della comunità. L’iniziativa è stata sostenuta con determinazione dall’assessorato allo sport e spettacolo guidato da Nicoletta Orecchioni.

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