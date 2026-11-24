Le iniziative contro la violenza sulle donne negli aeroporti di Olbia e Alghero.

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, gli Aeroporti di Alghero e Olbia promuovono iniziative di sensibilizzazione per diffondere una cultura del rispetto, della parità, della prevenzione e della responsabilità collettiva.

Ad Alghero la Main Hall sarà illuminata di rosso per tutta la giornata del 25 novembre, in memoria delle donne vittime di violenza e femminicidio. La panchina rossa, già presente in aerostazione, ricorda l’importanza di un impegno quotidiano e invita a rivolgersi al 1522, Numero Antiviolenza e Stalking.

Nelle aree check-in e partenze, alcuni sedili saranno riservati simbolicamente alle vittime di femminicidio nell’ambito della campagna nazionale “Posto Occupato”. Tutto il personale aeroportuale indosserà un fiocchetto rosso in segno di solidarietà e di impegno contro ogni forma di violenza e discriminazione.

A Olbia, mercoledì 25 novembre, dalle 9:30 alle 12:00, l’Aula Magna dell’Aeroporto Costa Smeralda ospiterà il convegno “Non sei sola. C’è un filo che ci unisce”, dedicato alla prevenzione della violenza maschile contro le donne. Protagonisti saranno gli studenti delle scuole del territorio, chiamati a confrontarsi con rappresentanti delle istituzioni, del mondo sanitario, giudiziario, dell’informazione, delle forze dell’ordine e dei centri antiviolenza, tra cui Prospettiva Donna e il Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti. L’obiettivo è aiutare i giovani a riconoscere stereotipi e relazioni tossiche, distinguendo l’amore dal possesso.

Sono previste due installazioni simboliche in aeroporto e l’iniziativa “Lascia il tuo pensiero”: al Piano Mezzanino sarà possibile completare la frase «Una donna deve essere libera di…» e annodare il proprio cartellino a un filo rosso. Si potrà partecipare anche online su nonseisola.karanalitics.it, con contributi proiettati in tempo reale sullo schermo dell’evento (nonseisola.karanalitics.it/schermo). Oltre alle suddette iniziative gli Aeroporti del Nord Sardegna aderiscono alla campagna nazionale coordinata da Assaeroporti, che il 25 novembre vedrà gli aeroporti italiani diffondere contenuti condivisi sui propri canali social.

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