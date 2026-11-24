L’addio a Luciano Massano a Olbia.

A 62 anni è morto Luciano Massano, lasciando un grande dolore tra familiari, amici e colleghi. La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio a Olbia e in tutta la Sardegna, dove era conosciuto per le sue capacità professionali e per un carattere capace di conquistare chiunque avesse la fortuna di incontrarlo.

Una carriera tra Novamarine e grandi progetti.

Il suo percorso professionale era cominciato nella prima storica Novamarine, dove aveva mosso i primi passi in un settore che sarebbe diventato il centro della sua vita lavorativa. Con il passare degli anni aveva sviluppato competenze altamente specialistiche nella lavorazione del Kevlar e, soprattutto, della fibra di carbonio, materiali che richiedono conoscenze tecniche ed esperienza. La sua abilità lo aveva portato a prendere parte anche a diversi interventi sulle imbarcazioni di Mascalzone Latino, oltre che a numerosi altri progetti. Una preparazione professionale considerata indiscussa da chi aveva avuto modo di lavorare al suo fianco.

Il ricordo di un uomo sempre disponibile.

Al di là dei risultati raggiunti nel lavoro, a lasciare un caro ricordo sarà soprattutto il suo modo di essere. Luciano era un uomo dalla battuta sempre pronta, capace di regalare sorrisi e di affrontare la quotidianità con leggerezza. La sua disponibilità rappresentava un altro tratto distintivo: non si tirava mai indietro quando un amico aveva bisogno di aiuto. Qualità che avevano costruito attorno a lui legami autentici, destinati a rimanere anche dopo la sua scomparsa.

L’ultimo saluto nella basilica di San Simplicio a Olbia.

In queste ore il pensiero della città è rivolto alla moglie Barbara, alle figlie Giulia Sofia e Aurora, alla mamma Fausta, alla sorella Marcella e al fratello Maurizio, insieme a tutti i familiari, ai quali arrivano la vicinanza e l’affetto di quanti stanno condividendo questo momento di dolore. I funerali saranno celebrati domani, mercoledì 25 novembre, alle 16, nella basilica di San Simplicio a Olbia. Sarà l’occasione per amici, conoscenti e colleghi di ritrovarsi e accompagnare Luciano nel suo ultimo viaggio.

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