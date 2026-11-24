Il Team Rama conquista due ori e quattro argenti negli sport di combattimento a Roma

Sei atleti di Olbia a medaglia agli Etf Champions di Roma: due ori e quattro argenti negli sport da combattimento. Il Team Rama Petrosyan Academy Olbia protagonista al PalaTorrino di Roma, in una manifestazione che ha riunito oltre 400 atleti e circa 200 istruttori da tutta Italia. A rappresentare Olbia sei atleti, accompagnati dal Maestro Mario Rama e dai collaboratori tecnici Gianpiero Bonu e Alessandro Cinus, quest’ultimo reduce a sua volta da importanti successi agonistici e dalla conquista di medaglie e cinture. Il bilancio della trasferta è straordinario: due ori e quattro argenti. Sul gradino più alto del podio sono saliti Davide Giovannelli (87 kg) e Marco Sanna (55 kg). Medaglia d’argento per Lorenzo Dessole, Riccardo Fara, Daniele Piras e Riccardo Fiori.

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Particolarmente importante la partecipazione di Piras e Fiori, impegnati anche negli incontri validi per la conquista della cintura nazionale K-1 ETF Champions FENALC – Federazione Italiana. Grande soddisfazione per il Maestro Mario Rama, che sottolinea il valore non soltanto delle medaglie, ma soprattutto del carattere, del sacrificio e della crescita dimostrati dai suoi ragazzi in una competizione di alto livello. Una trasferta impegnativa, anche dal punto di vista logistico ed economico, che conferma quanto la passione e la determinazione possano portare una realtà sportiva olbiese a confrontarsi con le migliori squadre italiane. Il Team Rama guarda già avanti: il prossimo appuntamento sarà nuovamente a Roma, il 28 febbraio 2027, con altri cinque atleti in preparazione.

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