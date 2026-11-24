Il 18 dicembre esce l’album live del Lebonski Park ad Arzachena

Il concerto-evento all’ex galoppatoio di Arzachena diventa un album, Salmo lancia il Lebonski Park Live26. Quello spazio abbandonato all’ingresso della capitale della Costa Smeralda la sera del 25 luglio è diventato una bolgia con oltre 20mila persone. L’olbiese Maurizio Pisciottu ha finalmente tenuto il suo primo grande live nella sua Isola, nella sua Gallura. È la terza volta che Salmo riporta su disco le sue esibizioni dal vivo. La sua carica nei concerti è potente, ma in uno di questi casi la forma era diversa. L’Unplugged nella meravigliosa cornice del Ritual di Baja Sardinia mostrava un lato diverso e più intimo dei suoi pezzi più celebri.

Ma il concertone di Arzachena è tutta un’altra storia. Non si è di certo risparmiato e ha sfiancato il suo pubblico con una performance tanto lunga quanto potente. In quelle ore, a pochi passi dall’ingresso di Arzachena, ha ripercorso tutta la sua carriera. Ha così deciso di rendere partecipi gli assenti e di lasciare un ottimo promemoria a chi c’era. Un album live con 27 tracce, che comprendono pure le cover di “Gambale Twist” dei Barrittas di Benito Urgu, “Go with the flow” dei Queens of the Stone Age di Josh Homme e “Diavolo in me” di Zucchero. In scaletta anche il duetto con centomilacarie per “Non mi riconosco”.

Date, formati e tracklist

“Da ora in pre-order – annunciano -, “Lebonski Park Live26” (Sony Music Italy) sarà disponibile da venerdì 18 dicembre nei formati fisici: doppio cd; doppio lp marble red; doppio lp yellow autografato in esclusiva su Sony Music Store, dove sarà possibile acquistare anche la Bandiera quattro mori in bundle con il doppio vinile yellow autografato o con il doppio cd”.

Ecco i brani di Lebonski Park Live26:

On fire

Russel Crowe

Stai zitto

Neurologia

1984

Papparapà

Bounce

Daytona

Mic taser

Giuda

Pxm

Il figlio del prete

Lunedì

Cartine corte

Gambale twist

Hellvisback

Sincero

Criminale

Eclissi

Go with the flow

A dio

Marla

S.a.l.m.o.

Non mi riconosco (con centomilacarie)

Diavolo in me

90min

Il cielo nella stanza

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