I lavori urgenti di Abbanoa ad Arzachena.

Disagi per alcune famiglie e attività nella zona di Pantogia, nel territorio di Arzachena, dove un guasto alla rete di distribuzione dell’acqua ha reso necessario un intervento urgente da parte delle squadre di Abbanoa. Per consentire le operazioni di riparazione, il gestore ha disposto la sospensione temporanea dell’erogazione idrica in tre strade della località.

Intervento urgente in via della Pernice.

I tecnici del pronto intervento sono impegnati in via della Pernice, dove stanno lavorando per riparare un problema alla condotta che alimenta la rete idrica della zona. L’intervento richiede necessariamente l’interruzione del flusso d’acqua, con conseguenti disagi per gli utenti interessati. La sospensione del servizio è prevista fino alle 15, salvo eventuali conclusioni anticipate dei lavori. Abbanoa ha precisato che le proprie squadre cercheranno di ridurre al minimo i tempi dell’interruzione e di ripristinare la normale distribuzione non appena le condizioni tecniche lo consentiranno.

Le strade interessate dalla sospensione.

Il provvedimento riguarda via della Pernice, via del Passero e via della Pantogia, tutte nella località Pantogia, nel territorio comunale di Arzachena. Gli utenti residenti nelle strade coinvolte potrebbero quindi rimanere temporaneamente senza acqua fino al completamento delle operazioni. Il gestore invita inoltre a tenere conto di possibili disagi anche nella fase immediatamente successiva alla riattivazione del servizio.

Possibile acqua torbida alla riapertura dei rubinetti.

Abbanoa avverte infatti che, una volta ripristinata l’erogazione, l’acqua potrebbe presentarsi inizialmente torbida. Si tratta di un fenomeno temporaneo che può verificarsi in seguito allo svuotamento e al successivo riempimento delle tubazioni durante le operazioni sulla rete. Per segnalare eventuali anomalie o problemi legati al servizio è possibile contattare il numero verde 800/022040, dedicato alla segnalazione dei guasti e attivo 24 ore su 24.

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