La rinascita di San Simplicio a Olbia.

Tra cantieri aperti e nuove progettualità, il quartiere San Simplicio si prepara a voltare pagina e il degrado inizia ad allontanarsi sempre di più. Uno dei rioni storici più identitari di Olbia è al centro di un piano di rigenerazione che punta su decoro urbano, valorizzazione del patrimonio e più spazio per l’abitare. In questo periodo i lavori si concentrano lungo via Fiume d’Italia, dove proseguono a ritmo serrato gli interventi per la realizzazione dei nuovi marciapiedi. Nel piano di riqualificazione di San Simplicio, infatti, è previsto anche il rifacimento delle strade. Si tratta di un’opera attesa dai residenti, pensata per garantire maggiore sicurezza ai pedoni, abbattere le barriere architettoniche e restituire ordine ed estetica a un tratto stradale rimasto per troppo tempo segnato dall’usura.

Il PinQua.

Ma il restyling delle strade è solo la punta dell’iceberg di un progetto di rigenerazione ben più ampio. Il volto del quartiere sta mutando radicalmente anche grazie all’avanzamento dei cantieri legati al PinQua, il Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare. I lavori per la realizzazione delle nuove unità abitative procedono spediti, gettando le basi per una riqualificazione sociale oltre che urbanistica, capace di attrarre nuove famiglie e di contrastare il degrado attraverso spazi moderni, sostenibili e integrati nel tessuto cittadino.

Cantieri aperti.

Questa spinta pubblica sembra aver innescato un circolo virtuoso che contagia anche l’iniziativa privata. Passeggiando tra le vie del rione è impossibile non notare il fiorire di ponteggi e impalcature anche su diverse abitazioni private attualmente in fase di ristrutturazione. I proprietari stanno investendo nel recupero delle facciate e nell’ammodernamento degli immobili, confermando la ritrovata attrattività di un’area strategica, a due passi dal centro e dalle principali vie di comunicazione.

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Il restauro della Basilica.

A fare da cornice e simbolo a questa stagione di rinascita c’è infine il gioiello architettonico che dà il nome all’intero quartiere. Anche la millenaria Basilica di San Simplicio è infatti interessata da importanti opere di restauro. Un intervento delicato e necessario per preservare la monumentale chiesa romanica in granito, restituendole il suo antico splendore proprio mentre tutto attorno la città si rinnova. Tra passato che si conserva e futuro che avanza, San Simplicio si prepara così a tornare uno dei fiori all’occhiello di Olbia.

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