Violenza sulle donne, a Olbia le domande per il Reddito di Libertà

Le domande per il Reddito di liberà a Olbia.

L’Assessore ai Servizi Sociali di Olbia Simonetta Lai rende noto che l’Inps ha pubblicato un avviso finalizzato alla concessione del Reddito di Libertà in favore delle donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai Servizi Sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza.

E’ requisito di accesso l’avere intrapreso un percorso di emancipazione e autonomia presso un centro antiviolenza, che dovrà compilare parte della modulistica. L’assenza di tale requisito non consentirà di poter inoltrare l’istanza.

La misura, chiamata Reddito di Libertà, consiste in un contributo economico, stabilito nella misura massima di 400 euro mensili pro capite, concesso in un’unica soluzione per massimo dodici mesi. Il contributo si prefigge l’ obiettivo di favorire l’autonomia e l‘emancipazione delle donne vittime di violenza ed è finalizzato a sostenere prioritariamente le spese per assicurare l’autonomia abitativa e la riacquisizione dell’autonomia personale, nonché il percorso scolastico e formativo dei figli/delle figlie minori. Il Reddito di Libertà non è compatibile con altri strumenti di sostegno al reddito come il Reddito di cittadinanza o altri sussidi economici anche di altra natura (ad esempio, Rem, NASpI, Cassa integrazione guadagni, ANF, ecc.).

Per facilitare la presentazione in via telematica delle istanze all’Inps, è stata predisposta una specifica piattaforma di collegamento con i Comuni italiani che permetterà di inoltrare l’istanza redatta dalla cittadina interessata. Saranno inoltrate dagli sportelli comunali solo ed esclusivamente le istanze debitamente compilate in ogni loro parte e sottoscritte dalle interessate. Non sarà presa in considerazione, ai fini dell’inoltro, l’istanza non conforme allo schema di modello predisposto dall’Inps ovvero incompleta.

A Olbia le domande potranno essere inoltrate previo appuntamento con il servizio sociale comunale da prendere presso il Delta Center, Loc. Zona Industriale, 2° Piano, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13, e dal lunedì al giovedì pomeriggio dalle ore 15 e 30 alle ore 18 o al seguente recapito telefonico 0789 52172 Per informazioni è possibile contattare il Responsabile del Procedimento al numero telefonico 0789/52055.