Il progetto della scuola di Olbia contro la violenza sulle donne.

La violenza sulle donne è un problema culturale che non accenna a diminuire in tutto il mondo. Per questo è fondamentale che il rispetto e l’educazione alla parità di genere comincino già dalle scuole e si condanni a grande voce questo fenomeno. Per questo motivo ad Olbia, all’Ipia dell’istituto Amsicora, si è voluto replicare il progetto dello scorso anno, basato su un percorso di riflessione sul tema della violenza di genere.

Quest’anno sono stati coinvolti gli alunni della classe 2^S del corso “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale”, coordinati dai docenti Paola Sechi, Veronica Asara, Ciro Punzo e Antonello Praolini. Come lo scorso anno, gli studenti hanno proposto delle riflessioni all’interno delle scuole medie di Olbia. I giovani hanno usato un titolo del progetto che si pone in positivo: “Sulle donne solo mani che curano”.

Durante gli incontri, i ragazzi delle scuole medie hanno compilato un questionario anonimo e hanno partecipato ad un dibattito sul tema della violenza di genere. Gli stessi studenti delle diverse classi delle scuole di primo grado, guidati dai loro docenti, hanno portato avanti attività di riflessione sul tema. Gli alunni hanno prodotto numerosi materiali che saranno presentati nel corso della giornata. Anche all’interno delle tre sedi dell’istituto Amsicora di Olbia e di Oschiri sono in corso assemblee e momenti di riflessione.

Nella giornata conclusiva del progetto, il 25 novembre, in occasione della “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne” a partire dalle ore 9, nell’auditorium della sede IPIA “Amsicora” di Olbia, si terrà un incontro che vedrà protagonisti gli studenti della classe 2^ S e delle scuole medie. Saranno illustrati e analizzati i risultati del questionario e si proporranno delle riflessioni sugli argomenti emersi nei dibattiti. Interverranno i rappresentanti delle diverse associazioni del territorio che da anni si occupano del tema, dei sindacati, del Comune di Olbia e delle Forze dell’ordine. Il Dirigente scolastico e i docenti coordinatori del Progetto

