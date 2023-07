Il rimborso per un passeggero nel volo per Olbia.

Il volo Ita Airways Milano Olbia ha portato un ritardo di oltre tre ore, cambiando tutti i piani previsti in precedenza. Anziché atterrare alle 21, come previsto, il volo è giunto all’aeroporto di Olbia solamente alle 00:18 dell’indomani. Un ritardo di oltre tre ore per una cittadina di Olbia, avvenuto il 17 gennaio 2023, che ha portato non pochi disagi a lei e ad altri passeggeri del volo.

Sulla questione è intervenuto il Giudice di Pace di Milano, che, pochi giorni fa, ha condannato Ita Airways al pagamento di 250 euro nei confronti della passeggera.

“Il Giudice di Pace di Milano – commentano da ItaliaRimborso, che ha difeso la passeggera – , ha applicato il Regolamento Comunitario, che tutela i passeggeri aerei anche in casi di ritardo aereo. Oltre le tre ore di ritardo, infatti, i passeggeri possono richiedere la compensazione pecuniaria. Nella fattispecie non vi erano circostanze di sciopero o di condizioni meteo avverse”.

ItaliaRimborso punta a far valere i diritti dei viaggiatori ed ancora una volta ha ricevuto una sentenza accolta, accaduto come il 97,8% dei casi. Per attivare l’assistenza, senza alcun prezzo per il passeggero, è possibile farlo agevolmente, compilando il form presente nell’homepage del sito italiarimborso.it.

