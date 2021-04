Negozi per bricolage a Olbia.

Siamo in lockdown e con le chiusure imposte dalla zona rossa a Olbia si scopre la passione per il bricolage. Non c’è negozio che, in questi giorni, non sia stato preso d’assalto. Con la bella stagione e più tempo a disposizione, in tanti si dedicano al giardinaggio e alla manutenzione della casa.

Nei vari punti vendita è una corsa all’acquisto di fiori piante per preparare il giardino e farlo rivivere nel mood primaverile. Ma non manca chi è alla ricerca del nuovo barbecue e chi si mette in coda per comprare tagliaerba e altro. Largo anche al salottino da allestire fuori, perché con il lockdown, chi è fortunato ad avere un cortile o un giardino, può stare più tempo fuori casa.

