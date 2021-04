I casi covid a Olbia.

Salgono vertiginosamente i positivi al covid a Olbia. In città sono 429 i positivi al virus, sopratutto di variante inglese. A comunicarlo è il sindaco Settimo Nizzi, relativo ai dati di oggi. “Una situazione così non si è mai verificata – ha detto il primo cittadino –, è una situazione seria, nonostante gli sforzi all’hub vaccinale di Olbia”.

Il sindaco assicura che la campagna vaccinale sta andando avanti rapidamente. Nel capoluogo della Gallura ci sono 8000 persone vaccinate, tra prime e seconde dosi e in città ogni giorno si stanno effettuando 700 vaccini al giorno. “Giovedì termineremo i vaccini degli over 70 e dal 26 cominceremo con gli over 60 – dichiara Nizzi -, Abbiamo un buon numero di dosi Astrazeneca, che sono vaccini sicuri. Tuttavia, stiamo aspettando le dosi Pfizer per i più vulnerabili, che arriveranno giovedì e ci faranno accelerare con la campagna vaccinale”. Il sindaco del comune gallurese tira in ballo le responsabilità dei cittadini. “La zona bianca ha fatto aumentare i casi – ha detto il primo cittadino – , ora è necessaria la collaborazione dei cittadini a rispettare le distanze e le disposizioni. Non assembratevi e mantenete le distanze”.

