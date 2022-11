La vicenda del ponte a Oschiri bloccato per le trote.

“Una vergogna, non succede in nessun altro Paese”. Sono le parole indignate del neo ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, sullo stop dei lavori del Ponte Diana, ad Oschiri, a causa della presenza delle trote.

Lo ha detto durante il suo discorso all’evento “Lombardia 2030”, organizzato dalla Regione Lombardia. I lavori del ponte sono bloccati, per tutelare la presenza dei pesci sul Coghinas. “C’è un ponte chiuso in Sardegna..il ponte Diana se non ricordo male – ha detto Matteo Salvini -. È chiuso da mesi in una terra che ha fame di infrastrutture, c’è già il progetto realizzato e finanziato: deve essere abbattuto e ricostruito in sede. Ma è tutto fermo al ministero dell’Ambiente perché sotto il ponte ci sono le trote. Nei fiumi spesso ci sono le trote, però non penso che nessun Paese al mondo blocchi un ponte perché ci sono le trote”.

Il leader della Lega, inoltre, ha puntato il dito contro i “signori del no” che ostacolano importanti infrastrutture. Il ponte, chiuso a giugno dall’Anas, a causa di alcune criticità infrastrutturali, attende da tempo l’inizio dei lavori per la sua ricostruzione. L’azienda aveva presentato poi un progetto per ricostruirlo e riaprire l’arteria. Ma l’impedimento ai lavori, legato alla presenza di trote, non è emerso dall’assessorato all’Ambiente e nemmeno ai Lavori pubblici.

Cominciano i lavori del ponte contestato da Matteo Salvini.

Ieri mattina l’Anas, con l’impresa esecutrice dei lavori, assieme al sindaco di Oschiri, Roberto Carta, hanno fatto un sopralluogo preliminare sul cantiere del ponte Diana, per l’imminente attività di cantierizzazione e avvio dei lavori di messa in sicurezza dell’infrastruttura, mentre il 22 novembre scorso è stato approvato dalla giunta regionale il piano per i lavori che porteranno ad aprire il ponte.

