La situazione nella Rsa Smeralda di Padru

Aumentano i casi di coronavirus nella Rsa Smeralda di Padru che, in base all’ultimo aggiornamento di oggi, rileva 38 pazienti positivi.

Già dai primi casi di positività nella struttura si è provveduto ad isolare i pazienti affetti da Covid in un reparto allestito ad hoc, somministrando settimanalmente i tamponi ai pazienti e al personale, la maggior parte dei quali, fortunatamente, risultano essere negativi.

Oltre alla Rsa Smerada a Padru si registrano, secondo l’ultima comunicazione dell’Ats 6 persone positive in isolamento e una ricoverata, per un totale di 45 casi. “Vi esorto a seguire, in maniera scrupolosa, tutte le misure di prevenzione previste dai protocolli in essere e a segnalare al proprio medico di base o all’autorità sanitaria competente qualsiasi sintomo riconducibile al Covid-19”, commenta il sindaco Antonello Idini.

