Frontale tra due auto a Palau, un ferito trasportato all’ospedale

Frontale notturno a Palau

Scontro frontale fra due auto verso le 23.30 di ieri notte in via La Multa a Palau, nei pressi della spiaggia delle Saline. I vigili del fuoco di Arzachena sono dovuti intervenire perché, per cause da accertare, due auto si sono scontrate frontalmente.

Ferita una persona, trasportata all’ospedale di Olbia dal personale del 118. La squadra dei vigili del fuoco ha messo in sicurezza i veicoli e bonificato l’area dell’incidente. In via La Multa sono intervenuti anche i carabinieri, che si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente..

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui