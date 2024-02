Piattaforme Ragno Socage Raptor: Innovazione per Sollevamenti Sicuri

Le piattaforme ragno di Socage Raptor rappresentano l’ultima frontiera dell’innovazione nel settore dei sollevamenti sicuri in spazi ristretti e difficilmente accessibili. Con la loro compattezza, robustezza e prestazioni elevate, queste macchine sono diventate essenziali per una vasta gamma di applicazioni industriali, dal settore delle costruzioni alla manutenzione degli edifici.

Performance e Caratteristiche

La linea di piattaforme ragno di Socage Raptor offre una varietà di modelli, ognuno progettato per soddisfare specifiche esigenze di sollevamento. Tra i più noti ci sono:

Piattaforma Cingolata 21S

La forSte 21S è una piattaforma cingolata con un’altezza massima di lavoro di 21 metri e uno sbraccio laterale di 10.50 metri. Dotata di una portata di 230 kg nel cesto, questa macchina offre prestazioni affidabili e versatili in spazi ristretti, dove altre piattaforme non possono accedere.

Ragno Elevatore 15S

La forSte 15S è una piattaforma ragno elevatore con un’altezza massima di lavoro di 15 metri e uno sbraccio laterale di 7 metri. Con una capacità di sollevamento di 225 kg nel cesto, questa macchina è ideale per lavori di manutenzione e installazione, garantendo sicurezza e efficienza.

Ragno Piattaforma 18S

La forSte 18S è un ragno piattaforma con un’altezza massima di lavoro di 18.30 metri e una portata laterale fino a 8.20 metri. Con una portata nel cesto di 230 kg, offre stabilità e sicurezza per due operatori e materiale, rendendola una scelta popolare per una vasta gamma di applicazioni industriali.

Ragno Piattaforma 35S

La forSte 35S è la più recente aggiunta alla famiglia di piattaforme ragno Socage Raptor, con un’altezza massima di lavoro di 35 metri e uno sbraccio laterale di 10 metri. Questa macchina offre prestazioni elevate anche a grandi altezze, garantendo sicurezza e affidabilità per i lavori più impegnativi.

Caratteristiche Chiave

Le piattaforme ragno di Socage Raptor si distinguono per una serie di caratteristiche chiave, tra cui:

Stabilizzazione Automatica: Ogni macchina è dotata di un sistema automatico di stabilizzazione che si adatta alle condizioni del terreno, garantendo una base solida e sicura per il sollevamento.

Compattezza e Robustezza: Nonostante le dimensioni ridotte, le piattaforme ragno di Socage Raptor sono estremamente robuste e possono operare in ambienti difficili con facilità.

Bi-Energia: Le piattaforme sono alimentate da un motore a benzina e un motore elettrico, garantendo flessibilità e sostenibilità ambientale.

Area di Lavoro Unica a 360°: La capacità di rotazione a 360° consente un facile accesso a qualsiasi punto di lavoro, aumentando la produttività e la sicurezza.

Conclusioni

La sicurezza sul luogo di lavoro è una priorità assoluta per Socage Raptor, e le piattaforme ragno sono progettate con gli standard più elevati per garantire un ambiente di lavoro sicuro e protetto. Oltre alle caratteristiche di sicurezza integrate, Socage Raptor offre anche programmi di formazione e supporto tecnico per garantire che gli operatori utilizzino le piattaforme in modo sicuro ed efficiente. Con un impegno costante per l’innovazione e la sicurezza, Socage Raptor continua a essere un leader nel settore dei sollevamenti industriali.



Le piattaforme ragno di Socage Raptor rappresentano un’innovazione fondamentale nel settore dei sollevamenti industriali. Con le loro prestazioni elevate, la loro robustezza e la loro facilità d’uso, queste macchine sono diventate una scelta preferita per i professionisti del settore in tutto il mondo. Investire in una piattaforma ragno di Socage Raptor significa investire in sicurezza, affidabilità e efficienza sul luogo di lavoro.

