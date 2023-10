Brutto incidente sulla strada per Palau, coinvolte tre auto

L’incidente nei pressi di Palau.

Brutto incidente stradale ieri sera nella strada statale 133 in direzione Palau. L’evento ha coinvolto tre auto, che per dinamiche ancora da accertare si sono scontrate.

Le persone coinvolte sono state soccorse dalla “Protezione civile Lungoni“. Sono due le persone trasportate in ospedale in codice giallo: le loro condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni. Presenti sul luogo anche i vigili del fuoco Arzachena e i carabinieri di Arzachena.

