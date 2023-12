Alla guardia medica di Palau manca il medico.

La guardia medica di Palau è chiusa, non c’è il medico. Davanti all’ambulatorio di Palau c’è un cartello che recita “per urgenze chiamate il 112”. A denunciarlo è il capogruppo del Pd, consigliere di Cagliari, Fabrizio Marcello.

La denuncia via social. “In 23 anni che lavoro in sanità, ne ho visto e sentito di tutti i colori – scrive il consigliere in un post -. Ma che ormai dobbiamo chiamare come sta succedendo a Palau, che dal 15 dicembre è chiusa, niente servizio, chiamare il 112. Vuol dire che l’articolo 32 del diritto costituzionale, che tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti, non esiste più”.

