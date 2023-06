Palau dice addio a Mauro, trovato morto nel suo rifugio di fortuna

Mauro Masili è stato trovato morto nel suo rifugio a Palau

“Comunico, con vivo dispiacere, che è venuto a mancare Mauro Masili“, annuncia il parroco di Palau, don Paolo Pala. È lui a raccontare la vicenda. “Mauro viveva a Palau già da qualche anno, ed è stato ritrovato deceduto presso il suo rifugio di fortuna – spiega -. Sul luogo le autorità giudiziarie e i carabinieri per il sopralluogo e l’espletamento delle formalità di legge”.

“A nulla sono valsi tutti i tentativi delle istituzioni, della parrocchia e di tante persone generose e di buona volontà che hanno cercato di aiutarlo per trascorrere una vecchiaia più serena. Di fronte alla volontà e alla libertà personali e alle scelte di vita di ciascuno, pur non condivisibili, nessuno si può opporre”.

“Il Signore lo accolga nella Sua pace e gli dia quel sollievo che sulla terra non ha goduto”, aggiunge don Paolo Pala. Tanti i messaggi di affetto e condoglianze per la scomparsa di Mauro Masili. “Non sappiamo ancora nulla in merito ad eventuali esequie – conclude il parroco -. Però possiamo pregare già da adesso per lui. Un abbraccio al figlio“.

