Torna il mercatino serale di Palau con 25 espositori

Il mercatino serale di Palau torna dal 1 giugno.

Dal 1 giugno inizia il mercatino serale di Palau, il più storico del Nord Sardegna. Anche quest’anno riapre le sue porte in via Fonte Vecchia, con 25 espositori selezionati pronti ad offrire un piacevole passatempo ai turisti e ai curiosi che vorranno visitarlo durante l’estate.

Organizzato e promosso dal Comune di Palau, in una gestione realizzata in piena collaborazione con l’Associazione Culturale Mercatino Serale di Palau, l’evento è diventato nel corso degli anni un punto di riferimento per la cittadinanza e turisti, attirando molte persone ogni anno.

Il Comune di Palau, in sinergia con l’associazione, ha deciso di offrire un mercato plastic free, con una maggiore attenzione all’ambiente. Tutti gli espositori hanno aderito con entusiasmo a questa iniziativa, utilizzando esclusivamente bustine di carta anziché plastica, per contribuire alla salvaguardia ambientale del territorio.

“Come associazione sentiamo la responsabilità di preservare la natura che ci circonda e, in linea con i principi sostenuti dal Comune, abbiamo deciso di eliminare l’utilizzo di buste di plastica, che possono causare danni all’ambiente se abbandonate in modo irresponsabile”, afferma Armando Tursi, Presidente dell’associazione.

Il mercatino serale di Palau non è solo un momento di shopping e divertimento, ma anche un’iniziativa che promuove la sostenibilità e l’ecologia, invitando tutti i partecipanti a fare la propria parte per preservare il nostro pianeta. “Siamo grati per il sostegno e la partecipazione attiva della comunità locale, che ha reso possibile la realizzazione di eventi di successo e ha contribuito a promuovere la bellezza e la vivacità di Palau. Continueremo a lavorare duro – prosegue Armando Tursi – per migliorare e ampliare le nostre iniziative, ascoltando sempre le esigenze della comunità e cercando di creare un ambiente accogliente e stimolante per tutti coloro che frequentano il nostro mercatino serale. Siamo fiduciosi che, grazie alla collaborazione e all’impegno di tutti, possiamo rendere Palau un luogo ancora più attrattivo e vivace, dove trascorrere piacevoli momenti e creare nuove esperienze indimenticabili”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui