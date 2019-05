La tragedia oggi pomeriggio sul traghetto.

Non ce l’ha fatta l’uomo che ha accusato un malore, mentre si trovava nel bagno del traghetto che da La Maddalena porta a Palau. Si sono rivelati, purtroppo, tutti inutili i soccorsi operati dal personale medico, arrivat9 sulla banchina del porto di Palau in elicottero. L’uomo, che è residente a La Maddalena, e di cui non sono state ancora diffuse le generalità, è deceduto dopo un lungo tentativo di rianimarlo.



Si era sentito male a bordo del traghetto nel pomeriggio, verso le 18,30. Il personale di bordo aveva subito capito la gravità della situazione e allertato il 118. I medici sono arrivati sul posto in elicottero. Nonostante i tentativi di rianimazione, l’uomo non ce l’ha fatta.

