La svolta nella vicenda dei tre agenti della municipale di Palau.

Nel 2017 tre agenti nella polizia municipale di Palau erano finiti nei guai, con l’accusa di abuso d’ufficio, per aver rilasciato tre autorizzazioni alla sosta in Zru – zona di rilevanza urbana – a cittadini che erano, secondo l’accusa, privi dei requisiti necessari stabiliti dalle specifiche delibere della giunta comunale emesse nel 2005, nel 2007 e nel 2010.

Tra i requisiti mancanti, quello della residenza, di cui, secondo l’accusa, non erano titolari Maurizio Deiana, Pietro Casedda, e Donatella Cossu, i tre richiedenti. I tre hanno dovuto difendersi, a loro volta, dall’accusa di aver dichiarato il falso. Il loro processo si è chiuso con una sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione del reato.

E’ rimasta aperta, invece, fino ai giorni scorsi, la vicenda dei tre agenti di polizia municipale. Walter Nieddu – comandante -, Massimo Urgeghe – comandante facente funzioni – e Antonella Cambedda – agente – sono stati assolti dall’accusa di abuso di ufficio. Come si legge su La Nuova Sardegna, il tribunale ha stabilito che fatto non sussiste. Tra le argomentazioni della difesa, il fatto che il reato di abuso d’ufficio non sia previsto in caso di violazione di delibere comunali, ma in caso di violazioni di legge.

