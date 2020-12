Lo speciale del programma di Italia 1.

Andrà in onda questa sera alle 21 di lo speciale del programma televisivo Le Iene di Italia 1 e sarà dedicato alla Gallura.

Il servizio è ambientato nell’isola di Coluccia a Palau, ed è dedicato al desiderio di una ragazza disabile di nome Marika. Un sogno che diventa realtà per la ragazza, affetta da disabilità motorie, che ama la Sardegna e desiderava fare un bagno nelle acque cristalline del mare gallurese.

Un dono per la ragazza, soprattutto in un momento come questo, regalato da Matteo Viviani, Riccardo Spagnoli, Simone Zignoli e Francesca Gasperi in questo commovente speciale di una delle trasmissioni Tv più seguite.

