Il centro di aggregazione sociale di Palau.

Il centro di aggregazione sociale di Palau si rinnova. Il Comune di Palau, per la sua riqualificazione, ha deciso d’investire 100mila euro.

La società Edilstrade Gallura di Badesi si è aggiudicata l’appalto e metterà in sicurezza la struttura, da tempo sede che ospita associazioni per minori e anziani.

Per il restyling del centro di aggregazione sociale servono anche alcuni interventi per arginare le infiltrazioni di umidità, com un investimento di 10mila euro.

(Visited 74 times, 95 visits today)