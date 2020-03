La gara dei giovani musicisti a Tempio.

Rinchiusi sì, per dovere, ma sempre creativi e stimolanti. Mentre viene lanciato il Flash Mob nazionale trasformato qui con “Affacciati alla finestra Tempio mia”, e mentre dai balconi delle case della cittadina gallurese si affacciano i musicisti con i loro strumenti, da qualche giorno i giovani aderiscono all’hashtag #iorestoacasaesuono.



La musica ai tempi del coronavirus si suona sui Facebook: sono ragazzi e ragazze di ogni età, musicisti di professione, gruppi conosciuti e coppie improvvisate. Ognuno di loro sta dando un contributo di solidarietà alla comunità in un momento difficile: la musica unisce ovunque, le sue vibrazioni non hanno confini e mettono in relazione le persone.



Ogni giorno si inizia postando un brano, taggando i propri amici e invitandoli a partecipare: senza aspettative, senza pensieri, solo per il gusto di fare un po’ di musica. Da Marco Serra e Fabio Casula (membri dei Riptiders), ai bassisti Gianluca Accogli e Thomas Gordon, dal pianista Roberto Acciaro, al cantante Giovanni Selis, al Dj Davide Doneddu, a Mauro Savigni (leader dei Melting Pot Quartet), Elena Delussu, sono solo alcuni dei nomi che in rete continuano la challenge a suon di cover di artisti famosi o con brani propri. Giovani custodi della solidarietà e della gioia di vivere, per Tempio in queste ore, non può che essere una notizia più che positiva.

