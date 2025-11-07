Gli eventi del weekend

Cosa fare nel weekend in Gallura? Ecco alcuni suggerimenti per non mancare alle più interessanti manifestazioni nei paesi della Gallura per il weekend.

Progetto Giovani Olbia: scoprendo Golfo Aranci, viaggio tra natura e storia

Preparati a vivere un’esperienza unica tra natura, storia e mare cristallino! Una giornata dedicata ai giovani, alla scoperta dei luoghi più affascinanti del Golfo Aranci: dalle scogliere di Cala Moresca ai sentieri panoramici di Capo Figari, fino alle antiche fortificazioni militari che raccontano storie del passato.

Festival dei sapori a Bortigiadas

Mostra mercato con degustazione di prodotti vitivinicoli e agroalimentari e tanto altro. 15 cantine, produttori agroalimentari e artigiani di qualità, Masterclass sul vino per i visitatori più curiosi ed esigenti, un’area ristoro con la zuppa gallurese servita dalle associazioni bortigiadesi e le proposte culinarie dell’Hotel Vallicciola.

Olbia, San Simplicio: la struttura dalle origini a oggi

San Simplicio: la struttura dalle origini a oggi: Sabato 8 novembre 2025 – ore 18:30 L’Associazione Amici della Biblioteca Civica Simpliciana, in collaborazione con il Sistema Museale Integrato della Diocesi di Tempio-Ampurias, invita la cittadinanza alla conferenza.

La memoria e il silenzio: una giornata speciale a Golfo Aranci

𝐋𝐀 𝐌𝐄𝐌𝐎𝐑𝐈𝐀 𝐄 𝐈𝐋 𝐒𝐈𝐋𝐄𝐍𝐙𝐈𝐎 – 8 novembre 2025 ore 11:00, Giornata dell’Unità Nazionale e Festa delle Forze Armate presso l’Hotel Gabbiano Azzurro. Un momento di riflessione e memoria per ricordare i sacrifici della Prima Guerra Mondiale attraverso parole, musica e immagini.

