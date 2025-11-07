Cosa fare nel weekend a Olbia e in Gallura, tutti gli eventi da non perdere

esposto capo figari sardegna rubata e depredata golfo aranci consiglio comunaleCapo Figari - Foto: pagina "Sardegna rubata e depredata"

7 Novembre 2025

di Giovanna Biddau

Gli eventi del weekend

Cosa fare nel weekend in Gallura? Ecco alcuni suggerimenti per non mancare alle più interessanti manifestazioni nei paesi  della Gallura per il weekend.

Progetto Giovani Olbia: scoprendo Golfo Aranci, viaggio tra natura e storia

Preparati a vivere un’esperienza unica tra natura, storia e mare cristallino! Una giornata dedicata ai giovani, alla scoperta dei luoghi più affascinanti del Golfo Aranci: dalle scogliere di Cala Moresca ai sentieri panoramici di Capo Figari, fino alle antiche fortificazioni militari che raccontano storie del passato.

Festival dei sapori a Bortigiadas

Mostra mercato con degustazione di prodotti vitivinicoli e agroalimentari e tanto altro. 15 cantine, produttori agroalimentari e artigiani di qualità, Masterclass sul vino per i visitatori più curiosi ed esigenti, un’area ristoro con la zuppa gallurese servita dalle associazioni bortigiadesi e le proposte culinarie dell’Hotel Vallicciola.

Olbia, San Simplicio: la struttura dalle origini a oggi

San Simplicio: la struttura dalle origini a oggi: Sabato 8 novembre 2025 – ore 18:30 L’Associazione Amici della Biblioteca Civica Simpliciana, in collaborazione con il Sistema Museale Integrato della Diocesi di Tempio-Ampurias, invita la cittadinanza alla conferenza.

La memoria e il silenzio: una giornata speciale a Golfo Aranci

𝐋𝐀 𝐌𝐄𝐌𝐎𝐑𝐈𝐀 𝐄 𝐈𝐋 𝐒𝐈𝐋𝐄𝐍𝐙𝐈𝐎 – 8 novembre 2025 ore 11:00, Giornata dell’Unità Nazionale e Festa delle Forze Armate presso l’Hotel Gabbiano Azzurro. Un momento di riflessione e memoria per ricordare i sacrifici della Prima Guerra Mondiale attraverso parole, musica e immagini.

Scopri tutti gli eventi in programma per questo weekend nella zona di Cagliari e Sassari!
Dalla musica live ai mercatini, dalle sagre di paese alle mostre d’arte, ce n’è per tutti i gusti: un modo perfetto per vivere pienamente la bellezza e l’energia del Nord Sardegna. Qui sotto trovi i link utili per consultare i programmi completi, scegliere il tuo appuntamento ideale e pianificare una uscita speciale.

Per la zona di Cagliari e Provincia: Eventi a Cagliari

Per Sassari e Provincia: Eventi Sassari

TEMI:
Condividi l'articolo
CONDIVIDI TWEET PIN CONDIVIDI